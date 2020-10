Colori Moda Autunno Inverno 2020/21: 8 tonalità imperdibili

Con l’estate ormai completamente lasciata alle spalle, è finalmente arrivato il momento di mettere da parte i look estivi e di far spazio nel nostro armadio, per accogliere nuovi capi e nuovi trend che, secondo le ferree regole della moda, domineranno la prossima stagione invernale. Oggi, però, focalizziamo la nostra attenzione soprattutto sui colori – fondamentali per un look che sia sempre al top – e alle nuances che ci propongono gli stiliti per questa stagione fredda, osservando i diversi esempi dalle ultime sfilate, in modo da determinare in maniera sicura ed impeccabile quali saranno le sfumature di colore più utilizzate per il resto dell’anno.

Siamo onesti, per molti di noi la moda autunnale è spesso più “divertente” di quella estiva, anche grazie alle infinite possibilità di combinazioni di look e di stili, sapientemente mixati grazie all’arte del layering, praticamente impossibile da attuare nei mesi estivi.

La palette di colori autunno/inverno 2020 esalta il nostro desiderio di usare tonalità senza tempo ma comunque versatili, che risultino funzionali e, allo stesso tempo, comunichino a colui che guarda quel senso di stile che riesca a contraddistinguervi dagli altri. Da ricchi e intensi toni del bordeaux al grigio asfalto e inaspettati tocchi di color giallo, di seguito condividiamo con voi i trend più in voga e che, con molta probabilità, vedrete presto ovunque e su chiunque in giro per le strade.

Seguendo questi consigli anche voi, nel vostro piccolo, potrete giocare con la moda ed essere d’ispirazione a chi vi sta intorno. Quindi, siate un passo avanti agli altri e uscite a fare shopping il prima possibile!

Colori moda autunno inverno 2020/21: Bordeaux

Non ci sorprende che, anche quest’anno, il bordeaux sia presente sulle passerelle dei grandi stilisti. La gamma di sfumature è molto vasta, si parte da un sensuale rosso ciliegia per passare a misteriose tonalità vinaccia. Avvistati look bordeaux dalla testa ai piedi, in una moltitudine di textures e tessuti, dalla pelle ai maglioni, che aggiungono un tocco sofisticato al vostro ensemble autunnale. Una nuance piuttosto versatile ed elegante come il bordeaux, perfetta sia per il giorno che per un outfit serale, non dovrà certo mancare nel guardaroba di una vera fashionista.

1 Credits: Getty Images

Michael Kors – A/I 2020 New York Fashion Week

Colori moda autunno inverno 2020: Blu

Nonostante il blu – in ogni sua forma e tonalità – sia stato il colore del momento nelle ultime passerelle autunnali, tra la palette delle sue sfumature che più saltano agli occhi troviamo sicuramente la tonalità classic blue, eletta anche come colore Pantone del 2020, e chi siamo noi per mettere in discussione una simile dichiarazione!

Grande e conclamato protagonista tra le tendenze di colori ultra chic, il blu si declina in diverse ed eleganti nuance, dal suddetto classic blue a tonalità come oltremare, zaffiro e blu notte.

Vibrante e allo stesso tempo deciso, il blu è stato avvistato in particolare in una gamma di meravigliosi vestiti e cappotti. Per coloro che volessero osare ulteriormente, un blu mescolato a note violacee lascerà il segno dovunque voi andiate.

2Credits: Getty Images

Monse – A/I 2020 New York Fashion Week

Colori moda autunno inverno 2020: cinquanta sfumature di grigio

Nella palette della moda A/I 2020-21, il grigio sta vivendo il suo momento migliore. La suddetta colorazione ha dominato le passerelle in total look, quindi grigio dalla testa ai piedi. Questo colore freddo è perfetto per la stagione invernale, portabilissimo sia in diversi materiali, che in lunghezze e silhouettes, partendo dai completi raffinati, arrivando ai maglioni pesanti, più informali ma sempre d’effetto.

La chiave per un look da togliere il fiato sta nel riuscire a mixare magistralmente le varie tonalità – e anche i materiali – del vostro outfit, da sfumature più dark a quelle più chiare e sicuramente più semplici da indossare. Un modo per spiccare è quello di scegliere il grigio nella sua shape metallica, come ha fatto Versace, interpretando le sue creazioni di maglia metallica, mixandole a orli di cristalli, ottenendo un risultato sfavillante. Come già menzionato, la variante scura, ossia il grigio asfalto, è stata una tra le proposte di maison come Prada e Chanel alle alternative più chiare.

3Credits: Getty Images

Alberta Ferretti – A/I 2020 Milano Fashion Week

Colori moda autunno inverno 2020: Giallo

Se doveste decidere di aggiungere anche solo uno tra i trend colori di questa stagione, fate che sia una luminosissima tonalità del giallo limone. Un colore energetico, quasi capace di indurre felicità anche solo indossandolo, è uno tra i colori più quotati di quest’anno, da brand come Miu Miu, Coperni fino ad arrivare a Bottega Veneta. Questa colorazione, aggiungerà un pizzico di ottimismo e verve ai vostri outfit, nonostante il giallo non sia quasi mai presente nei trend autunnali.

Si tratta di un colore da poter sfruttare in qualsiasi occasione e in qualunque modo, pensate ad esempio ad un outfit con una gonna midi gialla da indossare con un maglione grigio e stivali lunghi fino alle ginocchia. Se proprio siete più timorose, potete sempre aggiungere un tocco di colore tramite gli accessori, come ad esempio degli orecchini o anche solo una borsa.

4Credits: Getty Images

Marc Jacobs – A/I 2020 - New York Fashion Week

Colori moda autunno inverno 2020: Verde

Restando sempre nella categoria “colori che trasmettono felicità”, subito dopo il giallo troviamo invece il verde, altra grande rivelazione di queste ultime sfilate. New entry tra i trend A/I, è certamente un colore amatissimo ed “in” per ogni stagione ma, in particolare, quest’anno sarà il protagonista indiscusso di moltissimi look.

Ovviamente, si parla sempre di diverse tonalità, troviamo infatti diverse declinazioni che vanno dal verde smeraldo, al bosco, spostandosi facilmente da una tinta verde lime, passando per verdi meno accesi dai toni pastello, fino ad arrivare al classico verde militare.

Un colore dal carattere audace, una garanzia di carisma ed eleganza può, come il suo collega giallo, essere indossato in total look, oppure abbinato a capi dai colori più tenui.

5Credits: Getty Images

Longchamp – A/I 2020 New York Fashion Week

Colori moda autunno inverno 2020: Rosa chiaro

Il rosa, colore della femminilità, torna sulle passerelle autunno inverno 2020/21 con tutte le sue varianti: sfumature molto chiare e dal sottotono freddo, come il rosa antico, il cipria e il color albicocca, che donano all’outfit un mix di eleganza e leggerezza.

Quello cipria, soprattutto, è stato il colore scelto da Fendi per moltissime creazioni, un colore che quasi si mimetizza con l’incarnato e la silhouette, perfetto per chi vuole dare un tocco di sensualità sottile e indiscreta al proprio look.

6Credits: Getty Images

Fendi – A/I 2020 Milano Fashion Week Fall/Winter 2020-2021

Colori moda autunno inverno 2020: Mix tra marrone e pesca

Uno tra gli accoppiamenti di colore più inusuale visto ripetutamente su svariate passerelle delle fashion week A/I 2020-21 è quello tra il color marrone e quello pesca. Nonostante sia un mix non scontato e che, per alcuni, non sia visto di buon occhio, in realtà il color marrone – molto più soft e delicato del nero – abbinato ad un tenue pesca, rendono subito il look più interessante, oltre ad essere un escamotage per dare un tocco di modernità all’intero outfit.

7Credits: Getty Images

Bottega Veneta – A/I 2020 Milano Fashion Week

Colori moda autunno inverno 2020: sfumature della Terra

Una delle grandi novità di quest’anno riguardano proprio i colori più caldi, declinati nelle diverse sfumature della terra: si parte da un sabbia al bianco delle rocce calcaree, ma non ci si dimentica della terra bruciata, quasi color arancio caldo, come il colore delle sabbie del deserto.

8Credits: Getty Images

Acne Studios – A/I 2020 Paris Fashion Week