E' lo zio del cantante Daniele De Martino il morto dell'incidente di ieri

Catenanuova, Enna - E' un palermitano di 60 anni, Stefano Cardella, la vittima di un incidente avvenuto ieri sera sull'autostrada Palermo-Catania. Lo scontro tra due mezzi è avvenuto tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, all’altezza del chilometro 167, nell’Ennese. Coinvolti un furgone - condotto da un 25enne - e una Porsche Cayenne sulla quale viaggiavano Cardella e il nipote, il cantante neomelodico Daniele De Martino (rimasto illeso). Il conducente del furgone è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

La Porsche Cayenne con a bordo Daniele De Martino era ferma sulla corsia d’emergenza, poi colpita in maniera violentissima da un furgone di una ditta di materiale elettrico che stava procedendo in direzione Palermo. “Ciao a tutti sono Salvo La Rosa – il post che si legge sulla Pagina Facebook ufficiale di Daniele De Martino – Sì è vero, Daniele ha avuto un incidente, ma state tranquilli perché le sue condizioni sono stabili e sta bene. Purtroppo la persona che stava seduta sul lato passeggero non ce l’ha fatta. Vi Esorto a non provare a telefonarmi essendo a conoscenza della situazione. Vi terrò certamente aggiornati. Saluti a tutti”. Daniele De Martino è un cantante siciliano che ha collezionato numerosi successi nel corso della sua carriera, con pezzi come “Non ti dimentico”, “Abbracciami” e “Sei il mio amore” che su Youtube vantano centinaia di migliaia di visualizzazioni.