Le FOTO di Tom Cruise mentre gira Mission Impossible 7 a Roma

Roma - Inseguimenti, sparatorie, a due passi dai Fori Imperiali, un’auto della Polizia è ferma sul ciglio della strada con una portiera ammaccata. E' il set di «Mission: Impossible 7»: il protagonista è Tom Cruise (Syracusa, 1962).

L'attore americano è a Roma, si è sottoposto al tampone per il Covid-19 al Policlinico Umberto I, facendo la fila com un comune cittadino. Cruise è uno splendido 58enne, appare in scena in grande forma, con un elegante abito di scena e una mascherina nera sempre su naso e bocca. Al suo fianco, la bella Hayley Atwell e il regista Christopher McQuarrie.

Allegati alla news