E' morta suora Stella. Lutto alla Prova del Cuoco

Suor Stella Okadar è morta. E' Antonella Clerici a scrivere su Instagram il suo addio. La suora francescana protagonista de La Prova del Cuoco è scomparsa in questi giorni, lasciando un enorme vuoto nella vita di chi l’aveva conosciuta e amata. Fra loro Antonella Clerici, che l’aveva incontrata grazie a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e l’aveva voluta nella sua trasmissione culinaria. Nello show di Rai Uno, suor Stella Okadar presentava uno spazio insieme ad Andrea Mainardi intitolato Il diavolo e l’acqua santa.

Antonella Clerici ha voluto ricordare la suora con un post pubblicato su Instagram: “È un periodo davvero terribile – ha scritto -. Ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso. Era troppo forte, simpatica, carismatica me l’aveva presentata Sonia Bruganelli”. Fra i primi a commentare proprio Sonia Bruganelli e Andrea Mainardi che ha spiegato: “Anto appena mi hai chiamato sono rimasto senza parole. Ci eravamo sentiti poco tempo fa dove mi aveva scritto un bellissimo messaggio per il mio papà. Ti ricordi quando provavamo a farle bere i miei cocktail in trasmissione?”.

Suor Stella Okadar era autrice di diversi libri di cucina, fra i suoi titoli più famosi c’erano Quel che passa il convento e Il dragoncello e l’acqua santa. Insegnava all’Istituto Sacro Cuore di Roma ed era volontaria presso il carcere di Regina Coeli. Anche Andrea Mainardi ha voluto pubblicare uno scatto della Prova del Cuoco, ricordando la simpatia e la forza di suor Stella: “Immensa Suor Stella…Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l’acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti…Riposa in pace. Il tuo diavoletto”.

Nata in Calabria ma di adozione romana, a soli vent'anni decide di farsi suora ed entra a far parte della congregazione delle Suore scolastiche francescane di Cristo Re.