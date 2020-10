Le sneakers donna per l'Autunno Inverno 2020 2021

Si torna a parlare di scarpe di tendenza per l’Autunno e quindi anche delle sneakers, le scarpe evergreen per eccellenza. Complice il recente arrivo della stagione Autunnale e il cambio di stagione tutte vogliono indossare quelle più di tendenza. Comode e di grande stile, le sneakers non possono ovviamente mancare nel guardaroba di una donna per l'Autunno Inverno 2020/2021. E se siete rimaste indietro sulle tendenze Autunno Inverno 2020 2021, vi proponiamo quelle che non dovete assolutamente perdere per essere cool. Da quelli più sperimentali e innovativi ai grandi classici, ecco i modelli da tener sott'occhio.

Le tendenze del momento

Le scarpe da ginnastica, come è giusto che sia, devono e vogliono stare al passo con il proprio tempo rispondendo alle esigenze e alle tendenze scarpe del momento. Una trasformazione che ha toccato anche i modelli iconici di un tempo. Le scarpe da ginnastica sono le scarpe evergreen per eccellenza al pari di una t-shirt bianca, di un paio di jeans o di un little black dress. E proprio come questi capi, gli abbinamenti e i look che le vedono protagoniste sono replicabili all'infinito perché una sneakers va con tutto. Lo sa bene lo street style che per l'Autunno Inverno 2020 2021 le indossa con gonne plissé, abiti di pizzo, pantaloni a zampa in outfit Anni 70, completi di velluto e minidress.

Mood vintage per il mondo sneakers 2020 2021

Le scarpe da ginnastica più cool del momento sono un susseguirsi di interpretazioni 3.0 dei modelli del passato. Tra queste anche quelle nate dall'incontro tra ASICS e l'iconica stilista britannica Vivienne Westwood, che hanno debuttato durante la sfilata Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood autunno inverno 2020, e le Tre Greca di Versace, ispirate dall’iconico motivo a Greca e con le coordinate geografiche di Milano stampate come richiamo alla localizzazione dell’HQ della maison.

Tra le sneaker di tendenza non mancano anche le sneakers OUT OF OFFIC, firmate da Virgil Abloh per Off-White, che vantano una silhouette low-top con influenze ibride appartenenti al mondo street, basket e running, le nuove FILA Sandblast, con tomaia in pelle e maxi suola, le iconiche Levi's West, che tornano con una versione più comoda e più alta, e la rivisitazione moderna del modello di archivio del 1974 firmata Onitsuka Tiger. Non mancano poi proposte più femminili, come quelle firmate Liu Jo, ASH e Cromie, che mixano l'allure sportiva a un'estetica casual pensata per il daytime.

Avete le idee più chiare su tutto il panorama dell sneaker donna autunno inverno 2020 2021?