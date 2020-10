Dieta della luce del giorno: lo schema per dimagrire in modo equilibrato

La dieta della luce del giorno ti aiuta dimagrire grazie a un regime alimentare che si basa sui tempi che l'organismo dovrebbe rispettare. Seguendo l'alternanza della luce e del buio in maniera equilibrata.

Scopriremo insieme la dieta per dimagrire con lo schema settimanale che reimposta l'orologio biologico in modo equilibrato. Ovvero una dieta settimanale che si basa sulla cronobiologia. E La dieta per dimagrire dell'orologio si basa sulla cronobiologia. Un ambito della biologia che studia i ritmi circadiani. Effettivamente, è come se il nostro corpo avesse al suo interno un orologio. Che si regola proprio con la luminosità. E che scandisce il tempo per la produzione dei diversi ormoni che stimolano il senso della fame, il sonno, la pressione arteriosa. E tutte le attività fisiologiche di una persona.

Dieta per dimagrire: cambiare la routine fa male

Perché è importante mangiare alla stessa ora? non rispettare i ritmi naturali, nel lungo periodo, può riflettersi negativamente sulla salute. Tra gli effetti più comuni ci sono insonnia, affaticamento e problemi di digestione. Ma se questa condizione diventa la quotidianità, negli anni si può arrivare a un invecchiamento precoce dell'organismo. E a sviluppare una serie di malattie più o meno serie.

Schema settimanale della dieta della luce del giorno

Menù di sette giorni:

Lunedì:

Colazione, ore 7: tè verde; 125 g di yogurt bianco con 60 g di avena integrale, 20 g di frutta secca e 50 g di mirtilli.

Spuntino, ore 10.30: estratto di frutta e verdura.

Pranzo, ore 13: 60 g di pasta e fagioli; insalata di cetrioli condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda ore 16.30: 20 g di frutta secca mista.

Cena, ore 19: 180 g di filetto di salmone al forno cotto su un letto di patate; insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo e semi.

Martedì:

Colazione, ore 7: tè verde; 2 fette di pane integrale con un velo di crema di nocciole al 100% senza zucchero; lamponi freschi.

Spuntino, ore 10.30: smoothie di frutta e latte di soia.

Pranzo, ore 13: 60 g di insalata di orzo e ceci; verdure con un cucchiaino di olio evo. Merenda ore 16.30: 125 g di yogurt magro con cannella.

Cena, ore 19: 150 g di spiedini 6. di pollo, peperoni e zucchine cotti alla piastra; insalata di finocchi e agrumi.

Mercoledì:

Colazione, ore 7: una tazza di caffè nero; 125 g di yogurt greco al 2% con orzo integrale e frutti di bosco. Spuntino, ore 10.30: 20 g di frutta secca mista. 6.

Pranzo, ore 13: 60 g di pasta con broccoli, ricotta e pinoli.

Merenda ore 16.30: due albicocche. Cena, ore 19: due uova all'occhio di bue; spinaci in padella; due fette di pane integrale.

Giovedì:

Colazione, ore 7: una tazza di caffè d’orzo, 1 toast dolce all’avocado.

Spuntino, ore 10.30: spremuta d'agrumi.

Pranzo, ore 13: 60 g di riso Venere con verdure e gamberi al vapore. Merenda ore 16.30: 125 g di yogurt bianco con 4 mandorle tagliate a lamelle.

Cena, ore 19: 180 g di filetti di nasello al cartoccio con pomodorini e capperi; insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.

Venerdì:

Colazione, ore 7: una tazza di tè; 125 g di porridge di avena nocciole e frutta fresca.

Spuntino, ore 10.30: estratto di frutta e verdura.

Pranzo, ore 13: bowl con 60 g di lenticchie, 40 g di riso integrale e melanzane alla griglia, condita con un cucchiaino di olio evo.

Merenda, ore 16.30: carote crude a bastoncini. Cena, ore 19: 150 g di lonza di maiale alla piastra; peperoni al forno.

Sabato:

Colazione, ore 7: una tazza di caffè; 125 g di yogurt bianco con farro integrale, mandorle e pesche fresche. Spuntino, ore 10.30: smoothie di frutta e latte di mandorla.

Pranzo, ore 13: 60 g di hummus di ceci servito con due fette di pane integrale e crudité di verdure. Merenda, ore 16.30: una pesca affettata con scaglie di mandorle.

Cena, ore 19: 150 g di arrosto di tacchino; dadolata di verdure ripassate in padella con un cucchiaio di olio evo.

Domenica:

Colazione, ore 7: una tazza di tè verde; 2 fette di pane integrale con un velo di crema di mandorle al 100% mirtilli freschi.

Spuntino, ore 10.30: centrifugato di frutta e verdura.

Pranzo, ore 13: 60 g di pasta di legumi con sugo di pomodorini freschi; carote alla julienne condite con succo di limone.

Merenda, ore 16.30: 125 g di yogurt magro bianco con cacao.

Cena, ore 19: 150 g di insalata di patate, fagiolini e polpo condita con un cucchiaino di olio evo.

Oltre a seguire lo schema settimanale della dieta del giorno si raccomanda una regolare attività fisica e di idratarsi regolarmente, bevendo almeno due litri di acqua al giorno.