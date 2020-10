Raoul Bova dimagrito 20 chili: riappare sul red carpet in perfetta forma

Roma - Raoul Bova (Roma, 1971) è apparso in pubblico martedì scorso sul red carpet in perfetta forma fisica. Alla Festa del Cinema di Roma, il sex simbol Italiano, Raoul Bova, visibilmente dimagrito, ha sfilato sul tappeto rosso in compagnia della compagna, l'attrice e modella Rocio Munoz Morales. Entrambi sono protagonisti del nuovo cortometraggio Calabria, Terra mia, scritto e diretto da Gabriele Muccino. L'attore ha dichiarato di aver perso 20 chili e di sentirsi felice e pieno di energia e di avere trovato finalmente una perfetta forma fisica. Il sex symbol del cinema italiano è molto dimagrito, non porta più la barba e ha i capelli più lunghi del solito. È stato lui stesso a spiegare che durante il lockdown si era lasciato andare.

Come ha fatto a dimagrire 20 chili?

«Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta», ha confessato Raoul Bova in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Sul red carpet Raoul è apparso radioso accanto alla sua Rocio, compagna di vita dal 2012 e madre di due dei suoi 4 figli. E sulla forma fisica ritrovata rivela di aver ritrovato tonicità ed energia. “Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. Il celebre attore è così apparso profondamente cambiato e ha sfoggiato una forma fisica perfetta molto diversa da quello a cui ci aveva abituati negli ultimi tempi. A spingere l'attore a ritrovare la forma è stato anche l'impegno sul set della nuova fiction di Canale5 Buongiorno mamma.