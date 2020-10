Simone Rugiati: lo chef con la valigia sempre in mano approda a Ragusa

Ragusa - Simone Rugiati (Santa Croce sull'Arno, 1981) è un personaggio televisivo e anche un cuoco italiano. Nella sua carriera televisiva però non si è occupato solo di food, ma ha condotto programmi televisivi su vari argomenti e conta più di 300mila followers su Instagram. Proprio su Instagram martedì scorso, lui che si definisce lo chef con la valigia sempre in mano, ha postato una foto che lo ritraeva in partenza da Milano per un nuovo viaggio… Sulla sua pagina social di Facebook, postando la stessa foto rivela che la destinazione fosse Ragusa. Ma cosa sarà venuto a fare il noto chef a Ragusa?

Per parlare di olio e di vino, si legge tra i commenti della numerose fan che gli chiedessero che programmi avesse in Sicilia. Simone Rugiati, si diploma all'Istituto Alberghiero “F.Martini” di Montecatini Terme (provincia di Pistoia). Frequenta stage e corsi di perfezionamento sia in Italia che all'estero per poi iniziare a lavorare in ristoranti in Toscana. A 21 anni ottiene una copertina della rivista “La mia cucina” alla hobby & food di Parma. Si occupa inoltre di scrivere contributi per “Buon Appetito” e “Mangiar Sano”, per cui la cucina diviene un interesse a tutto tondo, facendolo approdare anche in tv. Simone Rugiati è anche un appassionato di animali e di viaggi che utilizza per arricchirsi e per espandere i propri orizzonti culinari.

Che cosa avrà in serbo il noto conduttore e chef? Intanto atterrato in Sicilia dopo avere postato una foto che lo ritrae in un'azienda di Vittoria accanto al noto pomodoro ciliegino rosso, ha iniziato a postare anche foto che lo ritraggono intento a gustare le prelibatezze della nostra provincia. Dal macallè al noto Arancino “fimmina o masculu”? chiede lui… Quello che è certo è che in questi giorni sta gustando le nostre specialità, mostrando di essere un buongustaio, in riva la mare accompagnato a delle belle giornate di sole. Sempre tra i commenti ha dichiarato di non essere qui per vacanza ma come si legge per “un'altra attività”… attendiamo e seguiremo con interesse i nuovi progetti dello chef con la valigia e chissà che non riguardino anche Ragusa.