Adidas x Ivy Park: tutti pazzi per la prossima collab

Si chiamano "collab", piccole collezioni "capsule", solitamente in edizione limitata, che nascono dall'unione dello stile di due brand. Molto attese, sono spesso riuscitissime quando i marchi coinvolti sono entrambi piuttosto in voga. Un esempio noto è Uniqlo che ad ogni stagione propone una capsule realizzata con uno stilista importante: per l'autunno 2020 il prescelto è l'inglese JW Anderson. Con la collezione ispirata alla vita londinese ha saputo ben amalgamare i tratti British e il design innovativo del proprio brand con i tagli e i colori minimalisti della giapponese Uniqlo.

Ancora più divertenti sono le collaborazioni che si spingono oltre i confini della moda per sposare mondi in apparenza distanti. Come il cibo. Di esempi ce ne sono moltissimi: pensate alla collab di GCDS per Barilla e agli spaghetti nella instagrammabile confezione fuxia; oppure a Dolce & Gabbana e a Fiasconaro con il loro panettone un po' milanese, un po' siciliano. Tuttavia, le collaborazioni più attese restano sempre quelle con i brand di sneaker più amati. A questo articolo vi abbiamo fornito una guida alle ginniche da indossare per l'autunno 2020. Se per quei modelli non serve farvi prendere dall'ansia che finisca il vostro numero o, peggio, l'intera scorta, con le sneaker che stiamo per consigliarvi... Fareste meglio ad affrettarvi!

La regina delle collab autunno/inverno 2020 è senza dubbio Adidas. Dopo una capsule lanciata con Prada l'8 ottobre 2020, sold out in poco tempo, la prossima in lista per il 30 ottobre è quella con la favolosa cantante Beyoncé e la sua linea di athleisure, Ivy Park. Si tratta della seconda collaborazione tra i due brand (la prima risale a gennaio 2020) e i "Beyhive", fan della star, sono già pronti per conquistarsi almeno un paio di sneaker. Come di consueto, il "drop" è stato comunicato il 22 ottobre sulla pagina Instagram di Beyoncé con video e foto di presentazione tra colonne ioniche ed esercizi alla Jane Fonda. "This is my Park", questo il nome della capsule, è un invito a ricercare il proprio "parco", quel luogo vero o immaginario, che definisce ognuno di noi. "Dove trovi l'ispirazione? Dove nascono i tuoi sogni? Dove cerchi la tua motivazione?" sono le domande che Beyoncé si è posta nei duri mesi di lockdown, alla ricerca mentale ed emotiva del "suo parco". Sono gli stessi quesiti che rivolge anche ai suoi 155 milioni di follower su Instagram.

Una collezione totalmente gender neutral e rispettosa dei corpi di chiunque la voglia comprare. Oltre all'abbigliamento sportivo da indossare dentro e fuori dalla palestra, ci sono accessori come cinture, calzini, cappelli e borse a cui aggangiare le scarpe. E ovviamente le sneakers con le inconfondibili tre bande laterali, a cui si aggiungono 6 nuovi modelli rispetto alla capsule di gennaio. Nuove anche le tonalità di colori per le classiche Ultra Boost, Nite Jogger e Super Sleek 72: corallo, giallo canarino, verde scuro, verde menta, cammello. Il colore è una via di fuga dal grigiore dei giorni trascorsi in quarantena, deve portare gioia e divertimento.

Mi raccomando allora, non lasciatevi sfuggire l'occasione, segnatevi la data sul calendario e... buona fortuna!