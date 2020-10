Chiuse, per precauzione, alcune scuole a Vittoria

Vittoria - In vista della eventualità concreta che Vittoria diventi zona rossa, sono state chiuse per precauzione alcune scuole in città. Oltre alla chiusura del plesso Matteotti della scuola “Pappalardo” di Vittoria e della scuola “Leonardo Sciascia”, plesso Don Bosco, di Scoglitti, le ordinanze commissariali riguardano la chiusura di altre due scuole: si tratta della scuola “I.C. Portella della Ginestra”, plesso A. Fuschi e della scuola “I.C. San Biagio”, presso centrale provvisorio di piazza Vescovo F. Ricca.