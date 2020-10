Borse autunno inverno 2020: quali scegliere per la stagione fredda

Se per i cappotti e le scarpe vi siete già dati da fare, non è mai troppo tardi per conoscere le tendenze borse autunno inverno 2020 sulle quali investire. Parliamo di borse. Vere e proprie case ambulanti a cui affidi tutta la tua vita. Sì certo, dopo il telefono. Per vostra info anche quest'anno tra le borse più hot autunno inverno 2020 ci sono una serie di modelli favolosi, alcuni evergreen rivisitati, altri vere e proprie scommesse. Ma che cos'è davvero a fare la differenza, stagione dopo stagione, tra le miriadi di borsette e borsine? A incoronare cioè una tracolla dalla forma impossibile e un sacchettino porta monete it bag assolute dei guardaroba di noi fashionisti? La qualità costa e i marchi che si impegnano a creare oggetti belli e durevoli lo tengono bene in mente. Le tendenze passano, i modelli classici ma rivisitati con gusto invece restano. Assodati questi due mantra sappiate che per una borsa firmata con un peso specifico di rilievo occorre investire (budget, principalmente) con la consapevolezza che sarete amiche praticamente per sempre.

Ecco che per Voi abbiamo selezionato i must have tra le borse dell'autunno inverno 2020/21 sulle quali investire.

Immancabili le borse Oversized

La moda, si sa, ama i contrasti. Sulle passerelle non mancano borse maxi formato sacca o handbag, atte a contenere tutto il necessario. Alleate di stile per una perfetta lady boss, sono morbide e capienti, come dimostrano i modelli di borse 2020 firmati Proenza Schouler, Stella McCartney e Alexander McQueen. Le degne sostitute delle classiche shopping bag. impreparate è cosa buona e giusta iniziare a dare un'occhiata alla moda che verrà.

Chain bags: tornano le borse con le catene

Per questo autunno inverno 2020/2021 si assisterà ad un’esplosione di borse con le catene: i grandi marchi di lusso le hanno già applicate bene in vista sulle loro It Bag, come elegante manico, in versione sottile o spessa. Scommettiamo che le fashioniste impazziranno per i modelli firmati JW Anderson e Chanel!

Ladylike

In linea con lo spirito alto-borghese che pervade le collezioni della moda autunno-inverno 2020/2021, le borse 2020 più alla moda sono eleganti, strutturate, dalla forma vintage, si portano a mano e sembrano uscite da un film d'annata. Solo per vere dive: parola di Prada e Gucci (che rilancia la mitica Jackie).

Le Pochette soft diventano versatili

Le borse autunno inverno 2020 continuano a diventare sempre più versatili. Dopo la scorsa stagione fredda all'insegna delle minuscole borse di Jacquemus, abbastanza grandi da contenere giusto un paio di AirPods, adesso assistiamo al ritorno delle pochette soft: per portarsi dietro tutto il necessario, anche all'aperitivo. Tra le borse di tendenza, le clutch retro inspired di Miu Miu e Valentino e quelle modello pouch, sulla scia delle borse Bottega Veneta.

AirPods cases

Non pensavamo fosse possibile battere le micro bag di Jacquemus in dimensioni, fino a che non abbiamo visto le borse 2020 che non contengono più di una custodia di ricarica AirPods. Sì: le AirPods cases sono le It Bag insospettabili della moda autunno inverno 2020/2021. Da portare al collo, alla cintura, alle scarpe o al braccio: parola di Prada e Givenchy.

Borse shearling anni sessanta

Prepariamoci a un inverno nella steppa, grazie a borse di tendenza ricoperte di pelo (anche ecologico). Morbide, pratiche, dal tocco anni Sessanta e in colori caldi. Viste da Dior, Balmain e Dries Van Noten, promettono di scaldare la stagione con stile, magari abbinate a un montone o a un cappotto avvolgente. Tra i modelli più cool? Quelli firmati Stand Studio.

E adesso trovate la vostra preferita tra queste magnifiche borse della moda autunno inverno 2020-2021 sulle quali investire.