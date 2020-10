E' morta la mamma di Silvia Toffanin

Grave lutto per Silvia Toffanin (Bassano del Grappa, 1979). La mamma, Gemma Parison, malata da qualche mese è morta nella giornata di oggi. La donna, oltre alla conduttrice lascia il marito e un'altra figlia, Daiana. La donna era stata bidella in una scuola e con la figlia aveva un rapporto molto stretto, sebbene la stessa Silvia Toffanin abbia sempre mentenuto riservata la propria vita privata. Anche la redazione di Verissimo, trasmissione condotta da Toffanin, si è immediatamente unita al cordoglio, con un post su Facebook: «Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma», si legge.

Toffanin, 41 anni e storica compagna di Pier Silvio Berlusconi e madre di due bambini, Sofia e Lorenzo, è alla guida di «Verissimo» ormai da diversi anni. La conduttrice ha anche una sorella minore, Daiana. E del suo passato, come della sua vita privata, ha sempre parlato pochissimo.