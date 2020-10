Halloween 2020: i costumi e i trucchi delle star di Instagram

Halloween è finalmente arrivato! Sicuri che abbiate già pronto il vostro travestimento (se così non fosse correte a leggere i nostri consigli!), è tempo di sbirciare quali sono i costumi scelti dalle influencer più seguite di Instagram.

I primi indizi hanno iniziato a comparire già qualche giorno fa, quando Kylie Jenner, la multimilionaria imprenditrice e CEO della linea cosmetica Kylie Cosmetics, ha postato sulla propria pagina Instagram la reunion dei Power Rangers in versione femminile e super sexy. "Go go Power Rangers!"

In realtà Kylie già un mese prima dei festeggiamenti aveva inziato ad addobbare casa con zucche, ragnatele e fantasmini. E a sfornare biscotti glassati con l'assistenza speciale della figlia Stormi. Qui il video di mamma e bimba vestite rigorosamente in total orange, come delle piccole zucche. Anche la sorella Kim Kardashian ha stupito i suoi 190 milioni di follower con un travestimento ispirato alla serie originale Netflix "Tiger King": Kim veste i panni dell'animalista Carole Baskin, l'influencer Foodgod è Joe Exotic, mentre i quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm sono le loro piccole tigri. Irrestitibili!

Ma sappiamo tutti che l'evento più attesto ogni anno è la festa di Halloween organizzata dalla modella Heidi Klum, grande fan della notte delle streghe. Quest'anno non è stato possibile festeggiare in pompa magna, quindi scordatevi il classico party con migliaia di invitati. Ma neanche questo limite ha posto freno alla fantasia di Heidi che invita i suoi follower a trascorrere un Halloween in sicurezza e in famiglia, proprio come loro mostrano in questo video pubblicato sulla pagina Instagram: i quattro figli di Heidi, trasformati in mummie maledette, perseguitano la madre che prova a mimetizzarsi pur di sfuggire alle torture dei figli. Che dire, Heidi resta la regina indiscussa di Halloween anche quest'anno.

Noi estendiamo l'invito anche a voi: state attenti, siate fatasiosi, spaventosi e trascorrete del tempo con la vostra famiglia.

Buon Halloween!