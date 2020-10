Halloween 2020: i costumi delle serie TV di Netflix

Halloween è tra le feste più attese dell'anno. Molto amata dai bambini, per le strade già si aggirano piccole streghe con gonne di tulle e temibili scheletri con gli occhiali. Se anche voi adorate Halloween, ma non vi sentite altrettanto preparati, non temete: siamo qui apposta per guidarvi nella scelta del travestimento più adatto a voi.

Certamente la spiacevole situazione legata alle restrizioni da COVID-19 non permetterà festeggiamenti in grande stile per Halloween 2020, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare del tutto al nostro di stile. Durante i lunghi mesi del lockdown abbiamo avuto tempo a sufficienza per guardare per la prima (o quarta) volta le nostre serie TV preferite: Friends, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Community, i grandi classici della comedy americana. Festa USA per antonomasia, in tutte queste sitcom almeno un episodio è dedicato alla notte delle streghe. Le costanti: un gruppo ristretto di amici e tanti travestimenti simpatici, la ricetta perfetta per prepararsi a un Halloween meno affollato, ma pur sempre da festeggiare.

Pronti per ripassare l'ABC dei travestimenti di gruppo? Netflix alla mano e... si inizia!

Friends: grandi classici... e qualcosa di più



Stagione 8, Episodio 6 "The One with the Halloween Party"



Casa Bing: Monica e Chandler danno una festa. Ospiti immancabili: gli amici inseparabili Ross, Joey e Rachel. I loro travestimenti spaziano dai grandi classici ad esperimenti piuttosto eccentrici. Un po' banali, ma molto carine soprattutto se prese in coppia, Monica e Phoebe a classicità se la giocano a parimerito. Monica sceglie un costume da Catwoman, nero, aderente e super sexy che con un choker di brillanti o una cintura preziosa può essere riciclato anche per l'anno successivo. Phoebe è Supergirl, rivale storica della gattina/eroina: minigonna, stivale al ginocchio e mantello, perfetta. Se la loro skill non è l'originalità, ci pensano gli altri quattro amici del gruppo a portare un po' di fantasia alla serata. Il premio per il peggior travestimento va a Chandler, vestito da coniglietto rosa. O forse a Ross che sostiene di essere uno "Spud-nik", un incrocio tra una patata (spud) e il satellite russo Sputnik. Una patata radioattiva in sostanza. Si può fare di meglio. Per fortuna c'è la modaiola Rachel che risolleva le sorti della gara e si traveste da se stessa con un abito fresco di shopping. Ottimo spunto per chi non ama i travestimenti, ma non vuole rinunciare alla compagnia di una festa. E infine Joey, che forse ad originalità batte tutti e si traveste da Chandler, il suo migliore amico.

How I Mey Your Mother: la zucca super sexy



Stagione 1, Episodio 6 "The Slutty Pumpkin"



Sono passati quattro anni e Ted continua ad osservare lo stesso rituale ogni sera di Halloween: travestito da cartello elettorale (che fantasia, Ted!), partecipa alla festa organizzata sul tetto del suo condominio aspettando l'arrivo della sua "Zucca Super Sexy". E' un chiodo fisso da quando, conosciuta alla stessa festa quattro anni prima, perde l'involucro del kit-kat su cui lei gli lascia il numero di telefono. Il costume dell'ignota zucca è un evergreen di Halloween, tornato recentemente di moda in versione extralarge grazie all'influencer Giulia Valentina. Alla festa in How I Met Your Mother non se la cava affatto male la coppia Lily-Marshall, vestiti rispettivamente da pappagallo e pirata: il premio per miglior costume della serata va a loro. A Barney un solo travestimento non basta: per conquistare una ragazza che di lui non ne vuole sapere, da pugile si trasforma in diavoletto. Il cambio d'abito ci piace: perché eliminare un'opzione quando le idee sono tante!

The Big Bang Theory: la Justice League al completo



Stagione 4, Episodio 11 "The Justice League Recombination"



Per gli amici di Big Bang Theory nessun travestimento può essere lasciato al caso: ad Halloween funziona il coordinato. A casa di Sheldon e Leonard si raduna la mitica Justice League: Batman, Lanterna Verde, Flash e un biondo e imbarazzato Aquaman, a cui va il nostro voto, per simpatia e compassione. Tutti i supereroi della DC rispondono all'appello, anche Superman e Wonder Woman, spledidamente interpretata da Penny con bustier, culotte e stivali al ginocchio. Super-promossa.

Community: costumi da virus



Stagione 2, Episodio 6 "Epidemiology"



Una festa in apparenza normale con un risvolto da brividi: nel community college sulle note degli ABBA un letale virus trasforma pian piano tutti i partecipanti in zombie. Il gruppo di amici in quanto a travestimento si difende benissimo: pattinatrici su ghiaccio, dinosauri, banane. L'importante è sperimentare. Il nostro voto va all'affascinante Jeff: pallone sotto braccio, abito di 6,000 dollari ed è subito David Beckham. Decisamente il nostro preferito. Favoloso anche il Preside Dean Pelton che punta sul sicuro: parrucca bionda con frangetta, divisa di lattex nero. Indubbiamente Lady Gaga.