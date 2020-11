I cappotti autunno inverno 2020-21

E se la soluzione per questo autunno inverno non fossero solo i cappotti ? L’alternativa più chic al classico capospalla invernale è la mantella. La mantella è dotata di un grande fascino senza tempo. Da un lato è intrisa di un seducente alone di mistero, dall'altro ci riporta al magico mondo delle fiabe, soprattutto quei modelli dall'ampio cappuccio dotati di fiocco di raso.

Vi presentiamo una selezione speciale di bellissime cappe e mantelle, il trend sulla bocca di tutte le donne per questa stagione autunno inverno 2021. Il capo autunnale per la stagione più fredda è senza dubbio il cappotto, quest'anno però declinato anche nella versione a mantella e, soprattutto, coloratissima. Mantelle di ogni ampiezza e materiale hanno sfilato sulle passerelle più famosi, invitando a un acquisto cortese che protegga dal freddo e doni un tocco di eleganza. Dalle versioni ampie a quelle più morbide e aderenti, ecco le mantelle da acquistare questa stagione.

Cappe e mantelle quindi sono una delle ultime tendenze in fatto di capospalla. Affascinanti, comode e in grado di regalare un twist in più ad un outfit. C'è n'è per tutti i gusti. Se indossare il mantello da supereroe è sempre stato un sogno, questo autunno inverno si esaudiranno i vostri desideri. Cappe e mantelle sono i capispalla da avere a tutti i costi nel vostro armadio e da indossare per l'autunno inverno 2020. Diamo il benvenuto anche a comode e caldi poncho che ci avvolgeranno e coccoleranno, rendendoci però chic come non mai.

La cappa è l'unica giacca in grado di darci un’allure da First Lady, grazie alle sue spalle strutturate e al manto che svolazza creando gioco e movimento. Il cappotto con cappa di Federica Tosi è scicchissimo grazie alla nuance burgundy e alla lunghezza d'effetto. Il maxi check nero e rosso ci ha conquistate lo scorso inverno e continua ad essere il nostro preferito. Per questo amiamo questo poncho di Kocca con frange.

Chi lo ha detto che la mantella debba essere solo in lana o di cachemire?

Anche il piumino può avere la foggia di cappa come questo di Geox, una proposta classica solo all'apparenza. La mantella color cammello di Carolina Herrera è elegantissima, non a caso ha sfilato sulla passerella riscuotendo tantissimo successo.

Tocco Brit e natalizio sulla cape di Balmain, che distingue tutte le sue giacche con l'iconico maxi bottone in oro.

Righe (verticali per slanciare la figura) e mille frange: il poncho in lana di Pinko unisce il trend dello sfrangiato a quello della cappa.

La proposta di Gucci in monogram velvet nero è la più fashionista in assoluto. Incredibilmente d'effetto.

Anche Belstaff, propone poncho in style blanket (copertina), cozy e avvolgente. Questo che vi proponiamo è nero e verde, una combo invernale che ci piace.

Chloé punta su un modello più strutturato fatto di gilet interno con bottoncini e cappa color fumo. Sobrio ed elegante come nessuno.

Il poncho di Alviero Martini 1A Classe è essenziale in grigio con bordature nere e frange finali.

Chi di noi non ama un Paisley come si deve? Il più bello e famoso è quello di Etro.

La proposta più originale è quella di Moncler che ha realizzato un poncho con le spalle in piuma e il corpo in lana. Più edgy di così non ce n'è!

Le "cappuccetto rosso" in ascolto ameranno questa cappa in rosso (Valentino, ça va, sans dire) con bordature ondulate, firmata Red Valentino.

Luisa Spagnoli ha realizzato questa cappa super chic in lana bouclé nei colori dell'autunno. #AutumnPalette

Maison Margiela opta per una cappa stile trench, un po' più leggera sì, ma anti vento e pioggia.

Il poncho con disegni di ispirazione azteca e frange di Dixie sarà protagonista dei vostri outfit boho-chic.