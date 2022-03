A Modica trenta aziende food&wine incontrano l'Ho.re.ca

Modica - Trenta aziende si mettono insieme per rilanciare il settore agroalimentare ed enogastronomico e far sentire la propria voce e il proprio valore con la prima edizione di “Viaggi di Gusto”, un percorso di esplorazione attraverso le eccellenze enogastronomiche per presentare al pubblico di settore novità e prodotti dei grandi marchi.

L’appuntamento esclusivo organizzato dall’agenzia di rappresentanza “I viaggi di Marco Paolo” si svolgerà martedì 15 marzo dalle 10:00 alle 19:00 presso il resort Pietre Nere, via Pietre Nere,Cava Ispica 142, tra Modica e Ispica e sarà possibile partecipare solo su invito.

“La nostra missione- spiega Marco Blandino, titolare dei Viaggi di Marco Paolo- è mettere in luce il valore delle eccellenze enogastronomiche per raccontarne l'identità e creare le giuste connessioni con l'Ho.re.ca. Dopo due anni in cui lo abbiamo fatto quasi esclusivamente online, è il momento di tornare a confrontarci personalmente, di assaggiare, di sorseggiare: il nostro settore esprime il massimo del suo valore nell’incontro e nella relazione. Ripartiamo da qui, dunque, per raccontare l’identità delle nostre aziende: dall’incontro in cui aziende e Ho.Re.Ca possono conoscersi meglio, confrontarsi e trovare delle aree di collaborazione che rilancino il settore in questo momento in cui è necessaria una ripartenza. Un'occasione preziosa per contribuire alla ripartenza di un settore che ha molto sofferto”.

I partner dell’evento

La giornata prevede un viaggio esperienziale tra cibo, vino e spirits. A rappresentare il food saranno le primizie di Selecta, le carni di suino nero dei Nebrodi dell’azienda Mulinello, i formaggi e le specialità siciliane di Le Trazzere del Gusto, il pastificio Carla Latini, la DLM Formaggi, i lievitati di Mario Fongo e Candifrucht e l’olio di Terraliva.

Ad animare lo spazio dedicato ai vini ci saranno le bollicine più famose d’Italia con il Gruppo Lunelli che porterà in esposizione Ferrari e Bisol, insieme all’acqua Surgiva, i vini di Tenute Lunelli e la famosa cedrata Tassoni. Sarà presente anche Vino & Design con Tenuta Castellaro, Tenuta delle Terre Nere, Tenute Paolo Caciorgna, Intorcia e importanti vini nazionali ed esteri. Il viaggio proseguirà in Sicilia con una selezione di vini naturali di Campisi ela storica azienda di famiglia Carlo Pellegrino, per poi andare verso nord con San Michele Appiano e l’eccellenza dei suoi vini dell’alto Adige e il franciacorta di Lantieri De Paratico. Oltre al vino ci sarà uno spazio dedicato alle birre artigianali di Alveria e 32 Via dei Birrai. Per chiudere l’esperienza ci saranno gli champagne di Palmer e Laurent-Perrier.

Un posto speciale sarà infine dedicato agli spirits che saranno presenti con le grappe e i gin di Giovi, la vasta gamma di Spirits & Colori, l’amaro Lumia e Aranciu di Mangiantosa, e la rinomata selezione di Elegance Distribution con la collaborazione dei bartender di Area 3.

I laboratori

Durante la giornata sarà possibile partecipare a due laboratori. Cibo e vivo si sposeranno perfettamente per esaltare profumi e fragranze dei prodotti presentati dai partner.

Dalle 11:30 alle 12:30 sarà possibile partecipare al Cooking Lab - Perlage, curato dallo chef Claudio Ruta in cui sarà possibile degustare dei finger food sapientemente creati in abbinamento agli champagne di Laurent-Perrier e Palmer.

Dalle 17:00 alle 18:30 sarà il momento del Wine Lab - Gemelli Diversi, un viaggio tra otto vini nazionali e internazionali per scoprirne similitudini e diversità. A guidare la degustazione sarà Massimo Maccianti di Vino & Design.

Per tutto il mondo dell’Ho.Re.Ca. delle province di Ragusa e Siracusa l’appuntamento è quindi il prossimo 15 marzo a partire dalle 10:00 presso il Resort Pietre Nere di Modica. Per partecipare all’evento scrivere a eventi@iviaggidimarcopaolo.it.