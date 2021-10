A Ragusa Ibla la mostra del contest di Ragusa Foto Festival

Ragusa - Da Roma a Milano, da Firenze a Palermo, da Catania a Sassari. A Ragusa si celebra la fotografia dei giovani talenti provenienti dalle più importanti Scuole d’Italia. Dal 23 Sabato al 6 novembre nel quartiere barocco di Ragusa, a Ibla, in uno dei palazzi barocchi, a Palazzo La Rocca, sede delle mostre di Ragusa Foto Festival, sono in mostra i primi quattro classificati e il catalogo con i finalisti del contest “Young Photographers from Italian Academies”, YPIA Call, ideato e realizzato da Ragusa Foto Festival insieme con l’Accademia di Belle Arti di Catania, grazie al sostegno di ARS e del Rotary Club Distretto di Ragusa, e patrocinato dalla SISF, Società Italiana per lo studio della fotografia e dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Sono in mostra “Unicum” di Alessia Baldi e “Cuore di cane” di Luca Verardi dell’Accademia di Belle Arti di Roma, “Emilio” di Cecilia Del Gatto dell’Accademia di Belle Arti di Brera e “White bedroom” di Klim Sirtori del CFP Bauer di Milano.

In occasione del vernissage sarà annunciato il nome del vincitore del Premio di cinquecento euro istituito dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il Catalogo, con l’impaginazione grafica di Gianni Latino, docente di Design per l’Editoria di Aba Catania, pubblicato da LetteraVentidue e curato da Rosario Antoci, presenta i quattro lavori in mostra insieme ad altri otto progetti finalisti, selezionati tra i 55 in concorso che sono stati candidati da ben 19 Scuole Italiane – tra Accademia di Belle Arti, ISIA, Corsi di Fotografia di Livello Universitario, Istituzioni di promozione della Fotografia – per partecipare alla prima edizione di YPIACALL: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” di Matteo Alba dell’Accademia di Belle Arti Sironi Sassari, “Colleverde Park Hotel” di Dominique Siracusa dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Run(a)way di Teresa Bellandi del FS Marangoni Firenze, “Luna quiere ser madre” di Angelica Di Done del RUFA Rome University of Fine Art, “LentaMente” di Niccolo Fioriti - FS Marangoni Firenze, “23.01.2020 - 8.11.2020” di Nicole Ganzetti del CFP Bauer Milano, “Luce dimora” di Alessia Gattuso dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, “ARCADIA” di Antonio Miucci dell’Accademia di Belle Arti di Brera Milano.

Il contest è stato coordinato da Rosario Antoci, artista e docente dell’Accademia etnea, componente del comitato scientifico del Foto Festival di Ragusa ideato da Stefania Paxhia e diretto insieme con da Steve Bisson.

A luglio scorso, durante le giornate inaugurali della nona edizione di Ragusa Foto Festival, i nomi dei vincitori erano stati annunciati dall’apposita giuria presieduta da Gianluigi Colin, artista, art director, critico d’arte e capo cover editor de ‘La Lettura’ del Corriere della Sera, composta da Alfredo Corrao docente e fotografo del Ministero della Cultura, da Giovanna Giordano scrittrice e giornalista, docente di Aba Catania e da Enzo Gabriele Leanza, rappresentante della SISF, Società italiana per lo studio della fotografia.

“Young Photographers from Italian Academies” nasce con l’obiettivo di costruire una piattaforma di condivisione che valorizzi le migliori proposte selezionate dalle Scuole italiane, per offrire un osservatorio di scambio tra studenti, professionisti ed esperti di fotografia e potenziare la partnership italiana con “Blurring the Lines”, programma internazionale di talent scouting rivolto ai neolaureati nelle discipline delle arti visive, di rete e di scambio internazionale fra università realizzato con la collaborazione di Urbanautica Institute piattaforma di fotografia contemporanea, Fotodok Foundation di Utrecht che studia il ruolo della fotografia attraverso progetti che si combinano con altri media e lo European Cultural Centre, istituzione internazionale con varie sedi nel mondo aperta ad artisti, architetti, designers e università internazionali.