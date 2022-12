Al grecista Lorenzo Braccesi il premio Biagio Pace a Comiso

Comiso - Seconda edizione del premio Biagio Pace a Comiso, domenica 4 dicembre alle ore 18.00 presso l’auditorium Carlo Pace. Il premio di questa seconda edizione, andrà al prof. Lorenzo Braccesi, storico e saggista di chiara fama nell’ ambito dell’ archeologia del Mediterraneo ed in particolare studioso dell’opera di Biagio Pace, che sarà presente con un suo intervento dal titolo “Il mare dei Greci”.

"Per quanto concerne invece il premio ad un /una giovane laureata in archeologia in uno dei quattro atenei della nostra isola – dichiara la sindaca Maria Rita Schembari - sarà premiata la dott.ssa Marina Casalaina che ha presentato la tesi dal titolo: Rileggere i Contesti, le anfore dello scavo di Villa Maria ( Siracusa 1964)".