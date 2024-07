Alla scoperta dei bronzi rinvenuti in contrada Castelluccio a Scicli

Scicli - Anche per l'estate 2024 la cooperativa Agire propone una serie di appuntamenti alla riscoperta della cultura locale di Scicli. Il primo appuntamento si svolgerà giorno 25 Luglio alle ore 17.00 presso il Convento della Croce di Scicli.

Il convento, ricadente all’interno del parco archeologico di Kamarina e Cava D’Ispica, ospita al suo interno un’importante mostra su un tesoretto di bronzi rinvenuti in C.da Castelluccio a Scicli. Il “ripostiglio”, datato tra il X ed il IX secolo A.C., può essere considerato una fonte di inestimabile valore archeologico per confronti e datazioni; è costituito da oggetti di inestimabile valore, usati anche come mezzi di scambio. I confronti con il materiale all’interno del tesoretto mostra come la Sicilia sud-orientale era al centro di scambi commerciali, per confronti anche con modelli iberici e sardi. Il laboratorio, dal costo di €7 e dalla durata di 90 minuti, è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni con lo scopo di far conoscere il tesoretto di bronzi, ma anche osservare da vicino il mestiere dell’archeologo e le tecniche di foggiatura, tramite le quali i nostri antenati creavano i loro strumenti.

Dopo una visita all'esposizione con i bronzi (tra i quali armi, rasoi, bracciali) i bambini, utilizzando metodi antichi presenti nella preistoria e protostoria siciliana, potranno ricreare con le loro mani un oggetto scelto tra le teche. Il primo passo è conoscere e capire come i nostri antenati lavoravano, costruivano e... sognavano Lo scopo del laboratorio è quello di creare futuri cittadini più consapevoli del loro passato e più coscienti del loro futuro.. E i genitori? Avranno la possibilità, pagando il biglietto d’ingresso al parco (3€), di aspettare i loro figli immersi nella bellezza del Convento della Croce, visitando gli spazi interni, il tesoretto, il chiostro, le celle e soprattutto il bellissimo affaccio sulla cava di San Bartolomeo. Prenotazione obbligatoria.

Per info contattare: 3518881474 agirecooperativa@gmail.com