Arianna Mortelliti presenta il suo romanzo a Scicli

Scicli - Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, sarà oggi mercoledi 19 Marzo, alle 18.30, a palazzo Spadaro. L' iniziativa è del movimento Brancati. Il prof. Giuseppe Pitrolo converserà con la scrittrice. Arianna Mortelliti presenterà il suo nuovo romanzo: "Quel fazzoletto color melanzana" (Mondadori).

L'autrice racconta, con appassionante semplicità, l'ignoto che formicola sotto la rete della memoria e degli affetti: la famiglia, il lato oscuro delle cose, le responsabilità morali, l'ombra del Male. Alice e Filippo erano chiamati "Lumache" per la prudenza nella guida, eppure è proprio in un incidente d'auto che hanno trovato la morte. Lara, la loro trentenne figlia, torna a Castel Cielo, nella provincia laziale, per i funerali. E ora? Che fare? Chiudere definitivamente con quel che resta di lei nell'angusta vita del paese? Oppure...? La Mortelliti scrive un avvincente giallo psicologico e familiare in cui tiene in buon conto e rinnova la lezione narrativa dell'amatissimo nonno: Andrea Camilleri; e "ci fa esclamare, con gioia, che è proprio vero che il sangue ha le sue ragioni. E che non mente mai" (Maurizio De Giovanni). Appuntamento a Palazzo Spadaro. L'ingresso è libero.