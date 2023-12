Arte, il collettivo Ura inaugura Diciotto Diciassette Cinquanta

Scicli - Il collettivo d’arte -URA nato a luglio del 2023 a Scicli annuncia la nuova mostra “Diciotto Diciassette Cinquanta”. Il titolo che dà il nome a questa esposizione è direttamente collegato al colore simbolo del gruppo, “pantone viva magenta 18-1750” è infatti il nome del colore scelto dai cinque artisti (Ezechiele Mormina, Andrea Errera, Arianna Modica, Luca Avolio e Martina Minauda) fondatori del collettivo.

La mostra sarà una collettiva degli artisti di -URA, tesi a voler rimarcare l’origine simbolica di qualche mese fa esteticamente concretizzata nel colore magenta. La mostra infatti, non mira ad essere una semplice esposizione artistica, ma vuole rimarcare l’esistenza del gruppo con l’esperienza fatta in questi pochi mesi dalla sua nascita. Il percorso che da luglio ad oggi ha accompagnato il gruppo non ha dato solo la fruizione di opere ma soprattutto ha regalato agli artisti fondatori un confronto concreto con la collettività e con diverse realtà con cui sono venuti a contatto. In questi mesi infatti, la sede di -URA è stata luogo di aggregazione per amatori dell’arte ma anche altri giovani artisti, che hanno avuto modo di esporre e comunicare la loro arte e i loro pensieri. Tutte queste esperienze vogliono spingere il collettivo verso un’evoluzione, la mostra “Diciotto Diciassette Cinquanta” sarà la concretizzazione di questa prima fase del gruppo che da gennaio 2024 invece vuole sperimentare nuove modalità di fruizione del fare artistico. Si vuole accantonare la semplice e sola esposizione verso un’idea di studio d’arte che permetta anche la costruzione delle opere e delle intenzione artistiche; che sia quindi -URA un luogo di aggregazione per lo sviluppo delle ricerche di ciascun artista del gruppo ed anche per chiunque abbia intenzione di interagire col sistema arte dagli aspetti più pratici a quelli più concettuali e riflessivi. L’idea del gruppo è quella di concentrarsi verso la pratica e il confronto con più entità anche al di fuori dell’ambiente artistico, e che quindi possa portare a formulare sistemi diversificati di esporre e fruire l’arte.

La mostra “Diciotto Diciassette Cinquanta” inaugurerà domenica 10 dicembre 2023 alle 19:30, sarà visitabile per un mese nei giorni e negli orari che il collettivo -URA comunicherà nelle pagine social.