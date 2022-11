Arte, Pedro Cano in mostra a Noto

Noto - Dal 3 dicembre 2022 all'8 Gennaio 2023 il Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci dei Principi di Villadorata a Noto ospita la mostra personale “Teatros” dell'artista spagnolo Pedro Cano.

L'esposizione organizzata dall'Associazione Culturale Altera Domus e dalla Fundación Pedro Cano, con il supporto dell'Assessore alla Cultura del Comune di Noto, Corrado Figura, propone un ciclo di sedici acquarelli di grande formato che raccontano per immagini altrettanti teatri dell'antichità classica che Pedro Cano ha visitato in oltre trenta anni di viaggi. Una sorta di odissea artistica attraverso alcuni tra i più significativi siti greci e romani affacciati sul Mediterraneo, dal quello della città nascosta dei Nabatei, Petra, nella attuale Giordania a quello monumentale di Taormina in Sicilia dove la mostra, reduce dai successi riscossi a Cartagena, Milano e Fabriano, sarà ospitata da fine Gennaio 2023.

La mostra "Teatros" di Pedro Cano, a cura di Paoletta Ruffino e Giorgio Pellegrini, ci invita a un viaggio alla scoperta di questa preziosa eredità testimone della forte crescita culturale che esercitò una grande influenza in tutta Europa, nel Nord Africa e nel Medio Oriente; un viaggio da compiersi attraverso le sensazioni prima registrate dall'Artista nei suoi taccuini di viaggio (alcuni presenti in mostra) e poi riemerse in tutte le loro straordinarie atmosfere nei dipinti esposti, quasi come se fosse ancora possibile percepire il vissuto di quei luoghi, ascoltarne i clamori e l'intensa umanità.