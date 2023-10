Bobo Craxi ad Acate

Acate - Da venerdì, alle 18, a domenica prossima, Acate ospiterà, in piazza Matteotti, la Festa del Garofano Rosso, a cura della Federazione Provinciale dei Liberalsocialisti per l’Italia, alla presenza di politici di tutti gli schieramenti, amministratori ed esperti, per parlare di meridione, sanità iblea, agricoltura, cultura, questione femminile. Annunciata, tra gli altri, per sabato 22, la presenza dell’onorevole Bobo Craxi, già deputato e segretario di Stato.

Hanno annunciato anche la loro presenza gli onorevoli Nino Oddo, Sebastiano Montali, Dino Madaudo, Salvatore Placenti, Enrico Giuliano e Giuseppe Lauricella; messaggi di saluto ed augurio sono pervenuti da tutta l’Italia. Domenica alle 18,30, la chiusura della kermesse.