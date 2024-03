Carmen Consoli a Marina di Modica il 10 agosto 2024

Modica - Una fotografia sulle proprie radici, trasformata in occasione per raccontare e raccontarsi, sullo sfondo la Sicilia di Rosa Balistreri, Franco Battiato. Un appuntamento nato al teatro greco di Siracusa, durante l’estate 2023, si converte in tour mondiale al nastro di partenza da New York il 22 maggio, “Terra ca nun senti”, l’idea di Carmen Consoli ha un itinerario internazionale, senza dimenticare la platea siciliana. Lunedi 9 agosto, concerto presso il Teatro Parco Urbano a Finale di Pollina, organizzato da Aria di Eventi in sinergia con il comune, previste ulteriori tre date, Milazzo – 8 agosto, Teatro Al Castello, Marina di Modica – 10 agosto, Auditorium Mediterraneo, Aidone – 11 agosto, Area Archeologica di Morgantina.