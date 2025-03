Come si rapina una banca, in teatro a Ragusa

Ragusa - L'Associazione teatrale "Quelli del Circolo" porterà in scena il 29 e 30 marzo, presso il Teatro Don Bosco a Ragusa, la commedia in tre atti "Come si rapina una banca" di Sami Fayad. Lo spettacolo avrà inizio il 29 marzo alle 20,30, replica domenica 30 marzo alle ore 18,30.

Brillante e a tratti surrealista, il testo narra le vicende di una povera famiglia che per riscattare il proprio destino, che non gli ha consentito di fare centro nella vita, decide di rapinare una banca. Caso, imbroglio e intreccio sono alla base dei testi di Fayad, ma lo sono, in maniera crudele anche nella vita dei protagonisti, che sembrano quasi creature pulcinellesche che battono alle porte di questo mondo per entrarvi da uomini. Una storia, quella dei protagonisti di “Come si rapina una banca”, all’inizio a pezzi, sconquassata, scombinata, ma che alla fine si rivela come un lavoro d’incastro di incredibile perfezione.

Per la Prevendita biglietti e inforazioni contattare il numero 3335705353. Ingresso 10,00 euro.