Corso di Cinema rivolto a tutti a Marina di Ragusa

Ragusa - Viste le richieste, il Corso di Cinema a Marina di Ragusa, che inizialmente era rivolto solo a ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni si è deciso di farlo senza limiti di età. Il corso, da condotto da Antonio Carnemolla, vuole far apprendere ai partecipanti come realizzare un cortometraggio partendo da un’idea. Il corso alternerà momenti di teoria relativi alla scrittura di una sceneggiatura a momenti di partica in cui i partecipanti si cimenteranno nella ripresa e nel montaggio di ciò che si è pensato e scritto. Pensare a una sceneggiatura consiste nello scrivere per immagini e inquadrature. Questo elemento verrà approfondito mediante la visione di alcune scene di film.

Il corso si svolgerà a Marina di Ragusa C/O la sede della Pro Loco Mazzarelli, (zona Kamena) in Via Duilio, ogni venerdì dalle ore 16 alle ore 18 a partire dal 10 febbraio fino al 29 aprile 2023. Le lezioni si svolgeranno sia al chiuso (per lezioni teoriche) che all’esterno per le riprese. Il corso prevede un appuntamento settimanale della durata di 2 ore, per un totale complessivo di 12 lezioni comprese le ore dedicate alla realizzazione di un cortometraggio ed il costo è di € 60.

Per info e iscrizioni visitare il sito www.antoniocarnemolla.com e cliccare alla voce “Corso di Cinema” dove sarà possibile consultare il regolamento e scaricare i moduli di iscrizione per gli allievi maggiorenni e minorenni.