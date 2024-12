Cyrano, il film girato a Noto e Scicli in onda su Rai Uno il 7 dicembre

Scicli - Andrà in onda sabato sera su Rai Uno alle 22:00 il film Cyrano, girato a Noto, Scicli e Siracusa nel 2020 per la regia di Joe Wright. Cambia il palinsesto di Rai 1 per la giornata di sabato 7 dicembre. La seconda parte del pomeriggio e la prima serata subiranno modifiche per lasciare spazio alla messa in onda della Prima alla Scala di Milano, che inaugurerà la nuova stagione teatrale. L'evento verrà trasmesso su Rai 1, causando la sospensione dell'appuntamento con Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, e con L'Eredità, programmato nella fascia del preserale.

Il film Cyrano andrà per la prima volta in onda in chiaro sulla Tv italiana. Girato interamente in Sicilia, a Noto, Scicli, al castello Maniace di Ortigia a Siracusa, a palazzo Biscari a Catania e tra le ceneri dell'Etna nell'ottobre del 2020, il Cyrano interpretato da Peter Dinklage (il folletto del Trono di Spade) è estremamente fedele all'opera originale, fatta eccezione per un particolare che salta subito all'occhio: la mancanza del nasone del protagonista.

In questa nuovissima versione infatti, non si è reso necessario evidenziare la caratteristica tipica di Cyrano, grazie alla strepitosa interpretazione del protagonista ed alla brillante sceneggiatura che ridisegnano il concetto di diversità rendendolo moderno.

Il bellissimo film di Joe Wright è un musical tratto dall'adattamento teatrale dell'opera realizzato dalla regista americana Erica Schmidt ed è intepretato dagli stessi protagonisti che lo hanno portato in scena a teatro. La regista (moglie di Peter Dinklage, proprio come Wright è il compagno, nella vita reale dell'interprete della bella Rossana, Haley Bennett) si è occupata per il grande schermo dell'adattamento della sceneggiatura. I brani utilizzati per entrambe le versioni sono stati composti dalla rock band The National, così come i testi delle canzoni. Ad intepretare il bel Cristiano che non ha il fascino sufficiente per conquistare il cuore di Rossana, per il film è stato scelto l'attore afroamericano Kelvin Harrison Jr. ("12 anni schiavo"). Il film è stato candidato agli Oscar per i costumi nel 2022.