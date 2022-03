Da Palazzolo Acreide a Siracusa, cena slow a 8 mani

Siracusa - Da Palazzolo Acreide a Siracusa per una cena che è incontro di due realtà che hanno saputo dialogare nel corso dei secoli condividendo storia, cultura, tradizione, prodotti agroalimentari di una terra generosa. Gli stessi “ingredienti” di cui sono intrisi i piatti di quattro ristoratori prescelti dalla rinomata Guida Ristoranti d’Italia 2022 di Slow Food, premiati con la “chiocciola”.

È “4 chiocciole ...in 40 km”, la cena slow a 8 mani in programma il prossimo 23 marzo alle ore 20.30 al ristorante Latteria Mamma Iabica a Siracusa. Un locale che fino a qualche anno fa era una vecchia officina ma che ora, dopo il restauro, è diventata una moderna e originale osteria. In cucina oltre al padron di casa, lo chef Gianni Cavallaro, ci saranno gli chef Andrea Alì (ristorante Alì), Paolo Didomenico (Lo scrigno dei sapori) e Gianni Savasta (Trattoria del Gallo) di Palazzolo Acreide. Tutti accomunati dalla scelta scrupolosa delle materie prime che qui parlano solo siciliano.

Ecco di seguito il menu della serata:

Eubea Isola (Polentina di patacò su crema di broccolo aromatizzata al finocchietto selvatico e cozze)

***

Gita al mare (carpaccio di seppia, cialda di pane nero, spuma di mortadella di suino nero e brodo di pesce)

Amara (e dolce) terra mia (Cavati alla carrubba con asparagi selvatici e cruditè di gambero)

Ci provo (Gnocchi, cavolo vecchio, olive e salsiccia secca Slow Food)

***

Stu matrimonio sa da fa' (Tortino di sfasciatura di Scottona, cernia scottata con salsa di borragine selvatica)

***

I dolci delle “4 Chiocciole”