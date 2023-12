Diritti umani, Parisa Nazari a Ragusa

Ragusa - Giovedì 14 dicembre alle 10.30, nell'Auditorium di Santa Teresa dell’Università di Ragusa, incontro con Parisa Nazari, difensora dei diritti umani. Giovedì 14 dicembre, alle 10.30, nell'Auditorium di Santa Teresa dell’Università di Ragusa (via delle Suore, 5 - Ragusa Ibla), il Gruppo Italia 228 incontrerà l’attivista iraniana, difensora dei diritti umani, Parisa Nazari che riceverà a Catania, giorno 15 dicembre, il premio Human Rights Defenders 2023 di Amnesty International - Sicilia.

Ogni anno il Forum Human Rights Defender premia gli attivisti che rischiano la vita per difendere i diritti umani nel loro paese o che, costretti, si battono da lontano per mantenere viva l’attenzione sulle innumerevoli violazioni e repressioni perpetrate ancora e in più parti del mondo, come avviene in Iran dove, dalla morte di Mahsa Amini, si continua a lottare al grido “Donna, Vita, Libertà”. Con il titolo Diritti Umani, l’evento è stato inserito dalla Struttura Didattica Speciale di Ragusa, diretta dal prof. Stefano Rapisarda, nell’ambito del ciclo di seminari “Parole-chiave. Piccolo lessico della contemporaneità”.

L’incontro prevede i saluti istituzionali del prof. Pierluigi Catalfo, Vice Presidente della SDS, e del dott. Giovanni Iacono, Assessore di Università e Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa. L’Amministrazione Comunale ha patrocinato l’evento dimostrando ancora una volta sensibilità per il tema dei diritti umani e la volontà di connotare Ragusa come città sempre attiva sul fronte dell’accoglienza e del rispetto delle libertà individuali. Mariella Vero, Responsabile del Gruppo 228, intervisterà Parisa Nazari che ci racconterà la sua esperienza personale e ci aiuterà a capire il significato profondo della rivoluzione in Iran e delle potenti proteste delle donne iraniane. Parteciperanno all’evento da remoto, dall’aula magna dei loro istituti, anche alcuni studenti delle scuole superiori di Ragusa.