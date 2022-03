Finalmente l'ora legale 2022. Domenica 27 marzo

Cambierà nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo 2022, e le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3, quindi con il cambio verso l'ora legale Dormiremo quindi un'ora in meno.

Ora legale: i vantaggi

Resterà in vigore da fine marzo a domenica 30 ottobre 2022, quando tornerà l'ora solare e le lancette andranno spostate indietro di un'ora. Il passaggio dall'ora solare a quella legale permette di avere un'ora di luce in più di sera, in modo da consumare meno corrente elettrica. Le giornate saranno all'apparenza più lunghe, ovvero il buio arriverà più tardi.