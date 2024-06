Fiorello, serata di beneficenza a Taormina per Centro cardiologico bambini

Taormina - Rosario Fiorello, Gianfranco Jannuzzo, I Soldi Spicci, l'Orchestra a plettro Città di Taormina. Sono solo alcuni degli artisti che il 4 luglio 2024 scenderanno in campo al Teatro antico di Taormina, a supporto del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo. A presentare la serata speciale di beneficenza il noto conduttore televisivo Salvo La Rosa. La serata organizzata dal CCPM in sinergia con il Comune di Taormina ha come obiettivo una raccolta fondi che possa supportare il centro in tutte le operazioni che lo vedono in prima linea nell’offrire assistenza cardio chirurgica ai bambini non sono solo siciliani, ma anche provenienti dal resto del Mediterraneo e dal Sud America.

Gli artisti scenderanno quindi ancora una volta in campo al fianco dei medici e dei genitori a supporto di questo importante centro di eccellenza. I biglietti sono disponibili su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/ccpm-friends-taormina, basta cliccare nel link ed entrare nella piattaforma e scegliere il tipo di biglietto che si desidera: 10 euro nelle gradinate, 20 nelle tribune, e 30 in platea. A coordinare la parte tecnica ed organizzativa sarà Videobank Spa