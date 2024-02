Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi in teatro a Modica

Modica - Ancora grandissimi nomi al Teatro Garibaldi di Modica, che per il prossimo appuntamento della stagione di prosa, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio alle ore 21, porta sul prestigioso palcoscenico della Contea, Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, protagonisti de “Il padre della sposa” di Caroline Francke, divertente commedia diretta da Gianluca Guidi.

Accanto a questi straordinari attori, sul palco anche Martina Difonte nel ruolo della figlia Alice, Roberto M. Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli, e la partecipazione di Gaetano Aronica.

“Il padre della sposa” è uno spettacolo spassoso e tenero che celebra l'amore in modo brillante e che si cala perfettamente in questi giorni in cui si respira l'atmosfera romantica di San Valentino. Il sentimento attorno al quale gira questo frizzante spettacolo non è solo l'amore che unisce due giovani che intendono convolare a nozze, o quello tra un marito e una moglie che hanno cresciuto una famiglia, o quello ricco di complicità tra mamma e figlia, ma è soprattutto quello di un padre molto attaccato alla sua creatura e che sarà al centro di mille imprevisti. Eh si, perché l'imminente matrimonio della tenera figliuola con il rampollo di una ricca famiglia scatenerà atteggiamenti assurdi e bizzarri da parte del genitore che, tra il desiderio di tenere la ragazza con sé, l'esorbitante costo del matrimonio, l'intervento dell'eccentrico organizzatore dell'evento, e le ansie da “sindrome del nido vuoto”, vivrà un vero e proprio crollo; una crisi che tra incidenti e figuracce, lo porterà perfino in prigione. Ma alla fine ogni cosa troverà la giusta collocazione, le paure verranno superate e l'amore, come sempre, trionferà. “I grandissimi interpreti Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, accompagnati da un cast altrettanto eccezionale - commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata - offriranno al pubblico del nostro Teatro un’irresistibile commedia dalla raffinata comicità. Tanto umorismo e leggerezza per trascorrere due serate all'insegna dell'allegria e del buonumore”.

La stagione ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell'Assemblea Regionale Siciliana, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-padre-della-sposa-modica. Intanto cresce l’attesa anche per lo spettacolo musicale con il premio Oscar, Nicola Piovani, che andrà in scena il 12 febbraio, preceduto il giorno prima dal teatro amatoriale con lo spettacolo “Vinciemmu a guerra e persumu la paci”.

Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.