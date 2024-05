I Ricchi e Poveri, concerto in Sicilia

Palermo - Al via per i Ricchi e Poveri il “Summer tour”, che arriverà anche in Sicilia con l’unica tappa isolana prevista per martedì 23 luglio 2024 con inizio alle ore 21 al Teatro di Verdura a Palermo.

Lo show sarà una coinvolgente festa popolare che ripercorrerà oltre 50 anni di carriera sino all’ultimo tormentone sanremese “Ma non tutta la vita”. Uno spettacolo travolgente e colorato in cui la storia si intreccia alla contemporaneità attraverso un repertorio di grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo, diventata tra l’altro la colonna sonora di tante manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali, un inno che ha collezionato oltre 200.000.000 di streaming.

Angelo e Angela sono accompagnati da Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria.