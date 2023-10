Ispica - Raffaele Lombardo torna in provincia di Ragusa e lo fa per un appuntamento politico.

Conferenza Stampa “Le sfide della Ragusa Autonomista” il 28 ottobre alle ore 16.00 presso la sala conferenze del Ristorante Casale Graffetta sita ad Ispica in C/da Graffetta – SR 47. Interverranno: On. Fabio Mancuso – Responsabile Organizzativo MPA Sicilia Angelo Galifi – Vice Presidente del Consiglio Comunale di Ispica Chiuderà: On. Pres. Raffaele Lombardo – Fondatore del Movimento per l’Autonomia.