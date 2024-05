L'Edipo Re in teatro a Scicli

Scicli - Allo spazio teatrale Officinoff in via dei Lillà il 16, 17 e 18 maggio alle ore 21.00, il 19 maggio alle ore 19.00 va in scena l'Edipo Re di Sofocle, per la regia di Alessandro Sparacino. Posto unico 15 euro, info e prenotazioni al 3474999096.