La Filippide, la maratona, il 4 agosto

Chiaramonte Gulfi - Nella domenica di mezzo delle Olimpiadi di Parigi, oltre 1.000 km di distanza dalla capitale francese si respirerà aria di Cinque Cerchi e di tradizione olimpica della più antica foggia, con la 16esima edizione de La Filippide. L’unica maratona al mondo che si corre alla maniera degli antichi Greci: nessuno orpello elettronico ammesso, nessun ristoro se non acqua e prodotti naturali (quindi niente gel né barrette), nessuna indicazione chilometrica della distanza coperta e di quella ancora da percorrere. E soprattutto all’arrivo in premio per il vincitore una corona d’alloro, una medaglia ricordo per tutti i classificati.

Il Premio Psaumide andrà al vincitore maschile, il Premio Callipatera alla prima donna, il Premio Arkia Hybla al classificato più anziano. E’ proprio questo fascino e quest’originalità che ha spinto corridori da tutto il mondo ad affrontare questo evento, ormai famoso a livello planetario. Il tracciato cambia rispetto al passato congiungendo l’antica stazione di Chiaramonte Gulfi al Museo Regionale di Kamarina, dove i concorrenti potranno finalmente venire a conoscenza del tempo impiegato. E’ questa una novità assoluta, grazie alla piena collaborazione dei responsabili del Museo Regionale e adottata proprio per onorare la scadenza olimpica.

A rendere speciale la gara anche il suo orario, considerando che la partenza, anche per evitare il caldo torrido, verrà data alle 4:30. Insieme alla gara lunga è confermata anche la Filippide Castle, prova agonistica e la Walking Donnafugata, non competitiva, che scatteranno alle 7:00 dal Castello di Donnafugata. Il costo di partecipazione ammonta a 30 euro, più 2 di usufrutto del bus navetta, fino al 23 luglio, poi sono previsti aumenti. Fino alla stessa data chi vorrà prendere parte alla Filippide Castle dovrà versare 15 euro. E’ previsto un tetto massimo di 400 adesioni.