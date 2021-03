La peste in Sicilia, un documentario su Video Regione

Modica - Stasera va in onda alle 21.30 su Video Regione il documentario "La Peste in Sicilia" (in due puntate). Il documentario descrive le grandi pestilenze partendo dall’età antica, arrivando nel Medioevo e fino all’età moderna. Vengono raccontati e spiegati gli aneddoti e gli episodi più significativi della terribile peste nera del 1348 e delle altre epidemie del 1576, del 1624 e del 1743 a Palermo, Messina e nell'allora Contea di Modica. Le analogie con gli eventi e i protagonisti dell'ultimo, orribile anno segnato dalla pandemia e con le giornate sofferte e confuse che ancora viviamo sono parecchie. Il documentario è a firma del giornalista Emiliano Di Rosa.