Magistrato e scrittrice, Marzia Sabella a Modica

Modica - Sabato 25 gennaio alle 18.30, nell'ambito della rassegna Voci di donne, presso Palazzo Sant'Anna a Modica (RG), in via Liceo Convitto 33, Marzia Sabella presenta Lo sputo, edito Sellerio, romanzo in cui l'autrice esplora le tante sfaccettature della figura di Serafina Battaglia la prima donna testimone di giustizia contro la mafia dopo l’assassinio del compagno e del figlio. Modera l'incontro la Prof.ssa Teresa Floridia. Marzia Sabella, magistrato siciliano, ha pubblicato Nostro onore (Einaudi, 2014).

Marzia Sabella (Bivona, 1965) è una magistrata italiana, dal 2017 procuratrice aggiunta della Repubblica presso il tribunale di Palermo. È sorella di Alfonso Sabella. «Quando interrogai Provenzano capii che il vero boss, nella forma, non era lui. Lo era nella sostanza e lo dimostrano i pizzini con cui dava ordini agli affiliati di tutti i mandamenti.» Sabella è stata l'unica donna del pool di magistrati che nel 2006 hanno coordinato la cattura di Bernardo Provenzano.