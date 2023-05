La marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania a Modica

Modica - Dopo Noto, Modica.

Sikarte - associazione culturale siciliana che si propone come punto d’unione tra location d’eccezione e artisti storicizzati e contemporanei su scala nazionale - ripropone la mostra Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi. I cento anni della Marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania, a cura di Alessandro Napoli è stata inaugurata lo scorso sabato 29 aprile presso Palazzo De Leva a Modica.

Nuova città, nuova location e nuovi partner per un progetto espositivo che, sin dalla sua ideazione si è proposto di celebrare a partire dal 2021 i cento anni della Marionettistica dei Fratelli Napoli con un programma di mostre itineranti in Sicilia. La seconda tappa è a Palazzo De Leva di Modica, sede del Centro Studi sulla Contea di Modica, precisamente all’interno delle antiche scuderie scavate nel banco roccioso con scorci di architetture trecentesche, alle quali si accede attraverso uno splendido portale in stile gotico chiaramontano: Portale De Leva.

Visitabile tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Biglietti €10,00 - Intero € 8,00 - Residenti in Sicilia, Soci Sikarte € 7,00 - Over 65, studenti universitari, ragazzi dai 12 ai 18 anni, gruppi di almeno 6 persone € 5,00 - Residenti a Modica € 4,50 - Bambini dai 6 ai 12 anni € 4,00 - Gruppi scolastici, Soci Centro Studi sulla Contea di Modica Biglietto famiglia € 22,00 - Per tutte le famiglie composte da due adulti e almeno un ragazzo dai 6 ai 18 anni (valido massimo per 5 persone).

Omaggio bambini fino ai 5 anni.