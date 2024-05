Modica, concerto di Giovanni Caccamo questa sera al quartiere Dente

Modica - Spettacolo musicale questa sera a Modica, al quartiere Dente, alle 21:00 con il concerto del cantautore modicano Giovanni Caccamo. Il concerto sarà ospitato sul sagrato della chiesa di sant'Anna e il pubblico potrà seguirlo dalla via Nazario Sauro e dall'oratorio parrocchiale. Il concerto rientra tra le iniziative per i festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice. Scoperto da Franco Battiato, Giovanni Caccamo ha vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te. Nel 2016 si è classificato al terzo posto tra i big di Sanremo con il brano "Via da qui" cantato insieme alla ragusana Deborah Iurato.

Ha finora pubblicato 5 album e si è esibito in diversi Paesi al di fuori dell’Italia, prendendo parte a tournée in Israele e in Cina.