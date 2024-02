Musica, il Coro del Teatro Bellini di Catania a Modica con Carmina Burana

Modica - Per il prossimo appuntamento della stagione musicale, il Teatro Garibaldi di Modica sarà palcoscenico di un evento straordinario che regalerà al pubblico una immersione totale nella grandezza della musica. Sabato 2 marzo alle ore 21.00, con la collaborazione organizzativa del Teatro Massimo Bellini di Catania, guidato dal riconfermato sovrintendente Giovanni Cultrera, artisti eccezionali di fama internazionale eseguiranno i potenti ed emozionanti “Carmina Burana”.

Si esibiranno il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania con direttore Luigi Petrozziello, il soprano Manuela Cucuccio, il controtenore Riccardo Angelo Strano, il baritono Francesco Verna, i pianisti Ruben Micieli e Gianbartolo Porretta, la Percussio Mundi ensemble del Conservatorio Bellini di Catania con direttore Giovanni Caruso e il Coro Interscolastico Vincenzo Bellini con maestro Daniela Giambra. “Carmina Burana” di Carl Orff, è una composizione epica e avvincente che affonda le radici nella poesia medievale, in particolare in una raccolta di testi poetici scritti prevalentemente in latino medievale, rinvenuti nel monastero di Benediktbeuern, in Baviera, nella metà del 1900.

La musica dei “Canti di Beuern”, questo il significato del titolo, è piena, ricca e vigorosa, e la combinazione tra strumenti e voci, tra coro misto e solisti vocali, tra pianoforte e percussioni, ne esalta il ritmo coinvolgente. Sarà una serata d'eccellenza, nella quale importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale fonderanno i loro virtuosi talenti per regalare una esperienza immersiva unica e magica. “Siamo veramente entusiasti di ospitare sul nostro palco questo prestigioso evento - commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Si esibiranno artisti di grandissimo valore, cantanti e musicisti solisti che, insieme ai membri del Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, dei componenti dell'ensemble di percussioni e del coro di voci bianche sempre del Vincenzo Bellini, celebreranno l'immensità ed il trionfo della musica e offriranno al nostro pubblico uno spettacolo indimenticabile”.

La stagione del Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell'Assemblea Regionale Siciliana, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/carmina-burana-garibaldi-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonare al 0932/946991.

Nalla foto Manuela Cucuccio.