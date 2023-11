Musica: James Senese porta la sua magia al Teatro Garibaldi di Modica

Modica - Il Teatro Garibaldi di Modica sarà il palcoscenico di un evento straordinario in cui la musica si fonderà con l'anima di una leggenda vivente: James Senese. Il celebre sassofonista leader della band Napoli Centrale farà tappa a Modica sabato 18 novembre alle ore 21 con il suo tour “Stiamo cercando il mondo”. Il suo sax fa vibrare un sound che non conosce confini e la sua musica è manifesto del Neapolitan Power, il movimento artistico che negli anni settanta ha portato Napoli nel mondo, cambiando per sempre gli stilemi musicali della città partenopea.

Classe 1945, sassofonista di fama mondiale definito negli Stati Uniti “Brother in soul”, James Senese ha uno stile unico che unisce due radici, quella napoletana e quella americana, e abbraccia jazz, soul, blues e funky, per un risultato che non trova eguali. Il suo ultimo lavoro discografico “Stiamo cercando il mondo” mantiene fede al suo appassionato modo di approcciarsi alla musica, fondendo tradizione ed innovazione. La sua è un'urgenza espressiva che attraverso il suo sax e la sua voce arriva dritta al cuore. Senese suona il sentimento, in lui c'è dolore e forza, speranza e paura, amore e rabbia. I suoi live non sono infatti semplici concerti, ma veri riti di condivisione che abbracciano un pubblico intergenerazionale, dove genitori e figli, insieme, si lasciano travolgere dalla dirompente energia di un artista che oltrepassa la sua età anagrafica e vive il palco con una carica che non conosce barriere. La sua è una carriera lunga quasi sessant'anni. Sul palco insieme a James Senese, voce e sax, ci saranno anche Fredy Malfi, batteria, Rino Calabritto, basso, Alessio Busanca, tastiere.

“La Fondazione Teatro Garibaldi ospiterà un evento eccezionale - commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – James Senese è un mito, un'icona musicale senza eguali. Il suo carisma, il suo talento, la sua energia e tutta la sua storia artistica sono di ispirazione per generazioni di musicisti. Che il nostro Teatro sia una tappa del suo tour è motivo di orgoglio per tutta Modica”.

Il concerto di James Senese è un evento fuori abbonamento promosso da Arealive e realizzato con il patrocinio della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell'Assemblea Regionale Siciliana. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/stiamo-cercando-il-mondo-il-tour-di-james-senese-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonare al 0932/946991.