Nanni Moretti ospite del Nuovo Cineteatro Aurora a Marina di Modica

Modica - Nanni Moretti sarà ospite del Nuovo Cineteatro Aurora a Marina di Modica in arena (Auditorium Nannino Ragusa).

Tappa unica in sicilia, leggerà il diario (circa 50 min.) e sarà proiettato "Caro Diario" nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna in 4k. L'appuntamento è per giorno 31 luglio alle 21.30. Presto sarà disponibile la prevendita (posto unico 12€) per info: facebook "Nuovo Cineteatro Aurora", instagram "nuovocineteatroaurora", whatsapp 331.8337809 e su www.nuovocineteatroaurora.it