Neri Marcoré al Taormina Film Fest

Taormina - La 67ma edizione del Taormina Film Fest si apre nel segno del cinema italiano e della musica con Boys, il film di Davide Ferrario che verrà presentato in anteprima al Teatro Antico il 27 Giugno alla presenza del regista e degli interpreti Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Isabel Russinova e Saba Anglana.

Alla serata sarà presente anche Mauro Pagani, autore delle musiche e delle canzoni del film.

L’inaugurazione è affidata all’attrice Anna Ferzetti che condurrà le serate di apertura e di chiusura della 67ma edizione, diretta da Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia.

La prima notte del Festival avrà dunque inizio con un’ouverture in musica con cui gli attori protagonisti del film, insieme a Mauro Pagani, si esibiranno sul palco sulle note della colonna sonora del film Boys, regalando al pubblico del Teatro Antico, dopo una lunga pausa, l’emozione di uno spettacolo dal vivo e la magia della visione condivisa di un film in uno dei cinema all’aperto più grandi del mondo.

Boys è infatti la storia di quattro amici uniti dalla passione per la musica ma divisi da imprevedibili vicende personali, fino a quando la forza del loro sogno non irrompe di nuovo prepotentemente nelle vite di ciascuno in una singolare asimmetria di desideri e ambizioni. Il film è prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co. con Rai Cinema ed uscirà in sala il 1° Luglio, distribuito da Adler Entertainment.

Sarà la prima di sette serate: il programma ufficiale verrà presentato Martedì 15 Giugno nel corso di una Conferenza Stampa congiunta fra Taormina e Roma in cui saranno annunciati i film e gli ospiti della rassegna che prevede un concorso internazionale composto da sei titoli - una selezione ufficiale riservata a opere prime e seconde - e le Premières sul grande schermo del Teatro Antico.