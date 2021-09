Palazzo Bonelli-Patanè festeggia Raffaele Scalia

Scicli - 19 settembre 1876 – 19 settembre 2021: sono passati 145 anni dalla nascita di Raffaele Scalia, pittore e decoratore liberty, capace, nelle prime decadi del novecento, di dare un volto nuovo ai palazzi nobiliari di Scicli.

Per omaggiare la sua data natale Sicilia Ospitalità Diffusa, solo per domenica 19 settembre, nei consueti orari dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, renderà eccezionalmente visitabile Palazzo Bonelli-Patanè a un prezzo speciale di 4€ per chi vorrà tuffarsi nella Scicli d’inizio Novecento, vivendo un’esperienza unica tra le mura di un luogo magico e affascinante.

Dai Penna, ai Mormina, agli Spadaro, fino ad arrivare ai Bonelli, tutte le famiglie nobili e altoborghesi della città si disputarono, a suon di committenze sempre più elevate, l’artista avolese affermatosi negli Stati Uniti e tornato in patria agli inizi degli anni venti del Novecento.

Proprio nell’odierno Palazzo Bonelli-Patanè, Scalia raggiunse l’apice della sua attività sciclitana, dipingendo i soffitti e disegnando poi mobili, stucchi e decorazioni dell’intero palazzo, facendone un pilastro dell’eclettismo artistico del Val di Noto, mescolando sapientemente neoclassicismo, liberty, neogotico e futurismo. Un viaggio nel viaggio impossibile da non intraprendere per conoscere l’autentico volto alto-borghese e nobiliare di Scicli.

Per informazioni, chiamare il 3404756053 o scrivere a info@sciclialbergodiffuso.it .