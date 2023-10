Presentata la nuova stagione di “Casamatta in scena” a Ragusa

Ragusa - Casamatta apre il sipario sulla nuova stagione. Mercoledì pomeriggio in conferenza stampa il direttore artistico Massimo Leggio con Carlo Ferreri e Riccardo Maria Tarci hanno presentato a un caloroso pubblico di interessati i prossimi appuntamenti in programma: si comincia domani 28 e domenica 29 con un’anteprima nazionale, “Anima”, un progetto che vede il connubio fra il celebre Alfio Antico, uno dei maggiori interpreti della musica popolare mediterranea e Amedeo Ronga, acclamato contrabbassista della scena jazzistica italiana. Un concerto-spettacolo onirico, introspettivo, in cui il tamburo del musicista lentinese condurrà lo spettatore in una dimensione arcaica, costellata di suoni e personaggi di quel mondo pastorale a cui Alfio Antico ha dedicato la sua ricerca.

Il calendario continuerà poi il 17,18 e 19 novembre con un grande classico, Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, diretto e interpretato da Andrea Tidona con Roberto Fuzio alla chitarra e voce, per poi concludere l’anno sabato 29 e domenica 30 dicembre con “La foto del turista” di e con Giovanna Criscuolo e con Vincenzo Volo per la regia di Federico Magnano San Lio.

Una teatralità contemporanea che proseguirà anche l’anno nuovo con appuntamenti cadenzati ogni mese: venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio sarà la volta di “In mezzo al mare” di Mattia Torre con Riccardo Maria Tarci e la regia di Massimo Leggio; e poi ancora il 23, 24 e 25 febbraio sarà la compagnia teatrale Casamatta a esibirsi con “Toc toc” di Laurent Baffie e la regia di Riccardo Maria Tarci; a marzo sarà riproposto “L’eternità dolcissima di Renato Cane” di Valentina Diana con Massimo Leggio e la regia di Carlo Ferreri; ed infine il 3, 4 e 5 maggio la rassegna si chiuderà con “Il caso di Alessandro e Maria di Gaber/Luporini con Evelyn Famà, Massimo Leggio e la regia di Carlo Ferreri.

Ma se le luci sul palco di Casamatta si accenderanno domani, il dietro le quinte è già in fermento con l’inizio dei laboratori teatrali per adulti, ragazzi (11-15 anni) e bambini (6-10 anni). Percorsi formativi basati sullo studio e l’approfondimento delle discipline legate alla recitazione, alla consapevolezza della scena e del proprio corpo nello spazio. Che diventano anche luoghi di incontro, scambio e socializzazione. Casamatta è infatti uno spazio creativo polifunzionale, aperto, in cui convergono molteplici attività legate alla formazione artistica e culturale che diventa così una risorsa per tutta la comunità.

Per info e prenotazioni: Viale Europa, 85 | Ragusa Tel. 388 4591604.