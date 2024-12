Ragusa, una giornata di studi su Kafka

Ragusa - Un secolo fa, nel 1924, nella cittadina austriaca di Kierling moriva l’autore della “Metamorfosi”, il celebre scrittore boemo di lingua tedesca Franz Kafka. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla morte, il gruppo di ricerca EGEM (“Europa Germanica ed Europa Mediterranea: incontri e scontri culturali dal medioevo alla contemporaneità”) dell’Università di Catania ha organizzato, per giovedì 5 dicembre, la Giornata di studi intitolata “Kafka al crocevia. Prospettive interdisciplinari di ricerca”, nell’Auditorium di Santa Teresa a Ragusa Ibla.

La giornata di studi è organizzata con il contributo del Progetto S.WART (PIACERI, 2020/2022), di cui è principal investigator il prof. Rapisarda, e in collaborazione con la Compagnia GoDoT di Ragusa, con la quale la SDS di Ragusa ha stipulato da più di due anni un’efficace convenzione. Il gruppo di ricerca (coordinato dal prof. Stefano Rapisarda e composto dai professori Valeria Di Clemente, Andrea Schembari, Alessandra Schininà e Giuseppe Traina) ha pensato di concentrare l’attenzione sui più svariati aspetti della produzione di Kafka, concordando sulla necessità che essi vadano letti in prospettiva interdisciplinare perché è anche in tale direzione che si può provare a comprendere meglio un’opera pur così studiata, ma ancora tanto da esplorare, come quella kafkiana. Parteciperanno alla giornata di studi esperte germaniste come Jutta Linder (dell’Università di Messina) e Alessandra Schininà di Unict, filologhe germaniche come Valeria Di Clemente e Concetta Sipione, un filologo romanzo (Stefano Rapisarda), una filosofa del diritto (Angela Condello dell’Università di Messina), un docente di Estetica come Stefano Marino (dell’Università di Bologna), un orientalista (Marco Meccarelli), tre italianisti (Giuseppe Traina, Andrea Schembari e Sergio Russo).

Le implicazioni giuridiche e filosofiche del pensiero di Kafka verranno così incrociate con la profonda incidenza del comico nei suoi testi, con il suo interesse per la Cina e, ancora, con ulteriori riscontri intertestuali, questioni filologiche, di ricezione dei testi, comparatistiche.

Alle 19, la Compagnia GoDoT metterà in scena presso la Maison GoDoT di Ragusa “Il Kastello”, tratto dal romanzo di Kafka (progetto e adattamento di Federica Bisegna, scena e regia di Vittorio Bonaccorso; ingresso scontato a 10 euro). La Compagnia GoDoT interverrà, inoltre, il 7 dicembre, a una lezione-seminario di Letterature comparate con una lettura recitata del racconto di Kafka “La condanna”.