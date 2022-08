Scicli - Rai Uno ha anticipato di una settimana la messa in onda della puntata della trasmissione LineaBlu, condotta da Donatella Bianchi e dedicata al mare di Scicli, a Cava d’Aliga e Sampieri.

Il programma televisivo su Scicli andrà in onda sabato 3 settembre alle 14,10, dopo il Tg1, e non più, come annunciato in un primo momento, sabato 10 settembre.

A darne l’annuncio il sindaco di Scicli, Mario Marino.

Foto di copertina di Tonino Trovato