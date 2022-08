Roberto Vecchioni: «Finalmente a Modica!»

Modica - Un poeta più che un semplice cantautore, autore di capolavori immortali ben oltre le canzoni più note. In un brevissimo filmato diffuso in rete (allegato in coda), il prof. Roberto Vecchioni dà appuntamento al pubblico ragusano con il suo “L'infinito tour”, che giovedì 11 agosto alle ore 21.30 farà tappa all'auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Sarà l’ultima delle sole 3 date che l’artista 79enne terrà in Sicilia: il 9 agosto si esibirà all’Anfiteatro comunale di Zafferana Etnea e il 10 al Castello di Lombardia di Enna.