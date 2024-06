Scicli ha un nuovo Santo: Sant'Antuninu. Un festival

Scicli - La prima edizione del Festival di Sant'Antuninu si terrà a Scicli, in via Aleardi, dal 13 al 16 giugno. Un evento nuovo, unico nel suo genere, che mira a celebrare e rivitalizzare una delle zone più affascinanti della città attraverso una serie di iniziative culturali, artistiche e gastronomiche. Il Festival si propone di animare e far vivere una delle zone più belle di Scicli creando elementi narrativi fedeli all’identità del posto, luogo di frontiera aperto e inclusivo.

La festa propone stimolanti contaminazioni tra diversi linguaggi: dalla narrativa e visual art, nelle sue diverse declinazioni, alla musica siciliana interpretata da Cico Messina e Libero Reina, due dei migliori artisti emergenti della regione, e infine alla cucina, in un inedito connubio tra tradizione e sperimentazione. Eventi in Programma L'inaugurazione del Festival avrà luogo giovedì 13 giugno alle 19:00 con Miracoli: una piccola esposizione di opere di arte visiva e installazioni dedicate al famoso Santo dei miracoli. 8 Artisti si interrogano sulla spiritualità e sui miracoli del Santo. L’esposizione sarà allestita nel giardino adiacente via Aleardi, offrirà un percorso suggestivo tra arte e spiritualità. Ad allietare l’esposizione ci penserà Mirko Fanciullo grazie alla sua selezione di dischi dimenticati.

Le giornate di venerdì 14 e sabato 15 saranno dedicate all'esperienza gastronomica del Pane di Sant'Antonio: diversi chef locali reinterpreteranno questo simbolo della tradizione del meridione, combinando sapori antichi e innovativi in un'esplosione di gusto. La serata sarà allietata da esibizioni live degli artisti siciliani Libero Reina e Cico Messina e dai dj set in vinile di Terramatta, Ciccio Fresco e dj Tommà che porteranno vivacità in via Aleardi.

Il Festival culminerà domenica 16 con il Pranzo dei Miracoli, un evento culinario popolare che inizierà alle 13:13 (in onore alla Tredicina di Sant’Antonio). Quattro chef interpreteranno a sorpresa i miracoli di Sant'Antonio attraverso le loro creazioni culinarie. Trasformeranno le storie millenarie del santo in piatti eccezionali che affascineranno tutti i sensi.